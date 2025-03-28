SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan BM'ye tarihi çağrı: Gelin bugün bir milat olsun

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'taki BM Genel Kurul Salonu'nda "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği"nde önemli açıklamalar yaptı. Çöpe atılan eşyaların %60'ının kullanılabilir olduğunu belirten Emine Erdoğan, 'Yavaş ve sürdürülebilir modaya geçmeliyiz.' dedi. Erdoğan, BM'ye de Sıfır Atık konusunda tarihi bir çağrıda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Sıfır atık hareketi katlanarak büyüyor. Destek için Guterress' teşekkür ediyorum. BM Habitat'a ve destek sunan ülkelere teşekkür ediyorum. Moda sektörünün çevre kirliliğinde önemli bir payı var. Moda ve tekstilde sıfır atık prensibini benimsedik. Eskiden geleneği yaşatan kaliteli ürünler üretirdi. Tasarımcılar yılda 2 koleksiyon çıkarırdı bugün bu sayı 6'yı buluyor. İnsanlara kazanılması zor bir yarışa giriyor. Kıyafetler zihinlerde çabucak eskiyor ve atığa dönüşüyor. Hiçbir kıyafet tasarımdan ibaret değildir. Çevre kirliliği ve iklim değişikliği de var. Fatura insanlığa yansıyor. Bizim üzerimizden kolaylıkla çıkarıp attığımız kıyafetleri doğa aynı kolaylıkla çıkaramıyor.
Yavaş moda anlayışı hayata geçmeli. Çöpe attığımız eşyaların yüzde 60'ı kullanabilir durumda. Kıyafetlerin ömürlerini uzatsak kaynaklarımızı korumak çok daha kolay.
Sıfır atık hayat tarzı normal olandı. Buradan modacılara çağrıda bulunmak istiyorum. Sizler kimliği belirliyorsunuz. Küçük değişikliklerin dünyayı değiştirebilecek gücünden bahsedelim. Doğal ve uzun ömürlü olanı yeniden popüler yapalım. Giyim kuşamla anlamı yeniden buluşturalım. Türk modacıların da öncü isimler olacağına inanıyorum.
"GELİN BUGÜN MİLAT OLSUN"
Eskiden eşyaların kullanım sürelerinin nesillere yayıldığını, küçük tadilatlarla bir kıyafete yepyeni bir ruh katmanın olağan olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, "Kısacası sıfır atık yaşam tarzı normal olandı! Bizim yapmamız gereken, yakın bir zamana kadar gündelik hayatımızı şekillendiren bu değerleri ayağa kaldırmaktır! Buradan, modacılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sizler, tasarımlarınızla bir duruşu, bir kimliği inşa ediyorsunuz. Trendleri, beğenileri belirleyen sizlersiniz. Gelin bugün, hepimiz için bir milat olsun! Hayatımızda yapacağımız küçük değişikliklerin, dünyayı değiştirebilecek, büyük gücünden bahsedelim." ifadelerini kullandı.
'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR'
Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün. Şu an kurul üyelerimizden bazıları aramızda bulunuyor. Guterress olmak üzere katkı sağlayan arkadaşlarım alkışı hak ediyor. Sıfır Atık uygulamaları konusunda bilgilendirici etkinlikler düzenledik. Önümüzde önemli projelerimiz var. Türkiye olarak fikir üretmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz.