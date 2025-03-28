SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan BM'ye tarihi çağrı: Gelin bugün bir milat olsun

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'taki BM Genel Kurul Salonu'nda "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği"nde önemli açıklamalar yaptı. Çöpe atılan eşyaların %60'ının kullanılabilir olduğunu belirten Emine Erdoğan, 'Yavaş ve sürdürülebilir modaya geçmeliyiz.' dedi. Erdoğan, BM'ye de Sıfır Atık konusunda tarihi bir çağrıda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Sıfır atık hareketi katlanarak büyüyor. Destek için Guterress' teşekkür ediyorum. BM Habitat'a ve destek sunan ülkelere teşekkür ediyorum. Moda sektörünün çevre kirliliğinde önemli bir payı var. Moda ve tekstilde sıfır atık prensibini benimsedik. Eskiden geleneği yaşatan kaliteli ürünler üretirdi. Tasarımcılar yılda 2 koleksiyon çıkarırdı bugün bu sayı 6'yı buluyor. İnsanlara kazanılması zor bir yarışa giriyor. Kıyafetler zihinlerde çabucak eskiyor ve atığa dönüşüyor. Hiçbir kıyafet tasarımdan ibaret değildir. Çevre kirliliği ve iklim değişikliği de var. Fatura insanlığa yansıyor. Bizim üzerimizden kolaylıkla çıkarıp attığımız kıyafetleri doğa aynı kolaylıkla çıkaramıyor. Yavaş moda anlayışı hayata geçmeli. Çöpe attığımız eşyaların yüzde 60'ı kullanabilir durumda. Kıyafetlerin ömürlerini uzatsak kaynaklarımızı korumak çok daha kolay. Sıfır atık hayat tarzı normal olandı. Buradan modacılara çağrıda bulunmak istiyorum. Sizler kimliği belirliyorsunuz. Küçük değişikliklerin dünyayı değiştirebilecek gücünden bahsedelim. Doğal ve uzun ömürlü olanı yeniden popüler yapalım. Giyim kuşamla anlamı yeniden buluşturalım. Türk modacıların da öncü isimler olacağına inanıyorum.