SON DAKİKA... Köprü ve otoyollar ücretsiz oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan 29 Mart 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Ramazan Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprüler ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLER ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 07.00'YE KADAR SÜRECEK

29 Mart 2025 Cumartesi saat 00.00'dan başlayarak 2 Nisan 2025 Çarşamba saat 07.00'ye kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN DA ÜCRETSİZ OLACAK

30 Mart 2025 Pazar saat 00.00'dan başlayarak 1 Nisan 2025 Salı saat 24.00'e kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile belediyelerin sağladığı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.