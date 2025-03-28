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Haberler Gündem SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu duyurdu: Sosyal medyaya yaş kısıtlaması geliyor! Aile onayı ile girebilecekler

SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu duyurdu: Sosyal medyaya yaş kısıtlaması geliyor! Aile onayı ile girebilecekler

Son dakika haberi: Sosyal medyaya yaş düzenlemesi geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya dair yaptığı açıklamada çok net ifadeler kullandı. Uraloğlu, 13 yaşa kadar sosyal medyanın kullanılamayacağını, 13-16 yaş arasında ise aile iznine tabi olunacağını söyledi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medyada yaş kısıtlamasına dair açıklamada bulunarak "Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına izin verilmesin" dedi.

SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI

Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ekipleri bir araya geldik. Aşağı yukarı bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızın hepsini yaptık. Geldiğimiz nokta şudur: Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde.

Genel bir mutabakat sağladığımızı söyleyebiliriz. Bunu ete kemiğe büründürüp Meclisimizin takdirine AK Parti grubumuz tarafından bu getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içerisinde inşallah yapmış oluruz.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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