Uludağ’da otel yangını! Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetti

ULUDAĞ 1. Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel'de dün saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Kemal Usta (57) ile Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) hayatını kaybetti, anne Fikriye Usta ağır yaralandı.

2 OCAK'TA KAPATILMIŞTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Uludağ'da 1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı, binada sadece çalışanların olduğu öğrenildi.

Eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta

Bursa Valiliği yangınla ilgili yaptığı açıklamada otelin konaklama izninin 2 Ocak 2025 tarihinde iptal edildiğini belirterek, "Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, daha önce 02.01.2025 tarihinde konaklama izni iptal edilmiş olan ve müşterisi bulunmayan bir otelde bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır.

Berkin Usta Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmişti.

Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan kişilerden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ KALDI

YANGINDA dumandan etkilenerek hayatını kaybeden tecrübeli kayak hocası Yahya Kemal Usta'nın hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı öğrenildi. Şuuru kapalı olan eşi Fikriye Usta da ileri tedavi için başka bir hastaneye kaldırıldı.

Kervansaray Otel'deki yangın 2 saat içerisinde söndürüldü. Kapatılan otelde bulunan Yahya Kemal Usta ve oğlu Berkin Usta kurtarılamazken Fikriye Usta'nın tedavisi sürüyor.

Yangında vefat eden ve Pekin Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden şampiyon kayakçı Berkin Usta'dan geriye ise önceki akşam Uludağ'da kaydedip sosyal medyada paylaştığı video kaldı. Hayatını kaybeden kayak hocalarının hocası Yahya Usta'nın ailesiyle birlikte sezon sona erdiği için önceki gece kayak takımlarını topladığı ve bayram tatiline gideceği öğrenildi.

OTEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

OTEL yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 1 Başsavcı Vekili ve 2 savcı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, otel müdürü T.D. gözaltına alındı. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Berkin Usta'nın cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazelerin, bugün cuma namazı sonrası, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Öte yandan milli kayakçı Berkin Usta'nın, Yahya Kemal Usta ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Fikriye Usta'nın tek çocuğu olduğu öğrenildi.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

OTELDEKİ yangının veranda kısmından çıktığını belirten Kervansaray Otel yönetimi ise şu açıklamayı yaptı: "Bursa Uludağ'daki kapalı olan Kervansaray Otel'imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır." Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü, yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için oluşturulan bilirkişi heyetinin de çalışmalarına devam ettiğini bildirerek ölenler için taziye mesajı yayınladı.