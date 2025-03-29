Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ve Mahmud Abbas ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

ERDOĞAN MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile de bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırılarıyla Gazze'deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas'ın telefon görüşmesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini kaydederek, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğine dikkati çeken Erdoğan, görüşmede Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni etti.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.