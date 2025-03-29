CHP’li Özgür Özel’in sözlerine AK Partili Şebnem Bursalı’dan sert tepki

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, CHP lideri Özgür Özel'in Maltepe mitinginde yaptığı boykot çağrılarına sert tepki gösterdi.

Bursalı, çağrıyı bir vandallık olarak niteleyerek sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Düzenledikleri açık hava toplantısında, basın kuruluşlarının yayın politikalarına müdahale etmek ve boykot çağrılarıyla tehdit etmek, baskı kurmaktan başka bir şey değildir. Ülkemizin güzide yayın kuruluşlarını boykot çağrısıyla hedef yapmak, bir süredir sürdürdükleri vandallığın bir başka boyutudur. Bağımsızlık, bugün hedef gösterdiğiniz kurum ve kuruluşların yaptığıdır. Bağımsızlık, alın teriyle, akıl teriyle aydınlık bir Türkiye için çalışan emekçilerin sizin gibilere rağmen ürettikleridir. Şunu iyi bilin ki Sayın Özel, bağımsızlık sizin anladığınız ve arzuladığınız türden bir vasıf değildir. Zira kimse sizin emir eriniz değildir."