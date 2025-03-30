Başkan Erdoğan’dan bayram namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak bayram namazı için Çamlıca Camisi'ne geldi. Burada bayram namazını kılan Erdoğan, namazın ardından cemaate seslendi.

Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanımız, gerek eda ettikleri hutbede, gerekse duada bütün söylenmesi gerekenleri söylemiş bulunuyor. Rabb'im, okuduğu ayeti kerimeyle de tüm müminlerin birliğine, beraberliğine inşallah vesile eylesin. Bu birlikten, beraberlikten bizleri ayırmasın. Ramazan Bayramı'nı, içinde bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadr-i hep beraber yaşadık. Ve bu yıl da yine muhteşem, muazzam bir Ramazan-ı Şerif'i yaşadık. Bu Ramazan aylarını yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Tabii bütün bunlarla beraber Filistin'de yaşananları görüyoruz, biliyoruz. Ve siyonist İsrail'i rabbim Kahhar ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Ve hep birlikte inşallah oradaki yaşananları görerek kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, rabbim bu birliğimizi daim eylesin. Tekrar bayramınız tebrik ediyorum. Şehitlerimize Rabb'im rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar nasip eylesin" dedi.