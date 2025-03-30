Sahillere bayram göçü

RAMAZAN Bayramı öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenlerin de etkisiyle ülke genelinde trafik yoğunluğu artış gösterdi.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluğa sebep oldu. Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan da görüntülendi.
OLUMLU ETKİLEDİ
DİDİM Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı (DİTAB) Simge Kamacı 9 günlük bayram tatilinde ilçede açık olan otellerin doluluk oranlarının yüzde 80 olduğunu kaydederek, bayram tatilinin uzamasının olumlu etkisi olduğunu söyledi. Kamacı "Tatilin uzamasıyla birlikte rezervasyonlarda noktası- na pı Başka- hareketlilik vasyonlarda oldu ve tatilin 9 güne çıkması olumlu oldu" dedi.
Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya da, Türkiye'nin dört bir yanından Ramazan Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
MİDİLLİ'YE AKIN
BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkarıldığına ait açıklamasının ardından bayram yoğunluğu başladı. Açık olan otellerde doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığı Ayvalık'taki yoğunluktan Yunanistan'ın Midilli Adası'na yolcu taşıyan feribotlarda nasibini aldı. 9 günlük bayram tatilini Ege'deki Yunan adalarında geçirmek isteyen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.