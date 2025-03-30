Şehit ailesine AK Partili Şebnem Bursalı’dan anlamlı sürpriz!

Bursalı, Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirdiği Vefa Ziyaretleri kapsamında şehit Zekeriya Kılıç'ın anne ve babası Mevlüde ve Ahmet Kılıç'ı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında herhangi bir ihtiyaçlarının ya da isteklerinin olup olmadığını soran Bursalı, şehidin babası Hacı Ahmet Kılıç'tan ilginç bir yanıt aldı. Haberlerde ilgi ve gururla takip ettiği yerli ve milli otomobil TOGG ile oğlunun kabrinin ziyaret etmek istediğini söyleyen Ahmet Kılıç'a, AK Partili Bursalı, bu istediğini en kısa zamanda gerçekleştireceklerini sözünü verdi.