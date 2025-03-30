Şehit ailesine AK Partili Şebnem Bursalı’dan anlamlı sürpriz!

BAYRAM ÖNCESİ KABİR ZİYARETİNE TOGG İLE GİTTİLER

Ziyaretin hemen sonrasında AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ile şehit babasının isteğini gerçekleştirmek için istişarede bulunan Bursalı, Ramazan Bayramı öncesinde bu talebin yerine getirilmesini istedi. Kılıç ailesinin bu talebi arife günü gerçekleşti. AK Parti Karabağlar Teşkilatı'ndan Selçuk Kaymaz ve Aynur Yıldırım ile birlikte TOGG'a binen Ahmet ve Mevlüde Kılıç yaşadıkları gururu, "Bu arabayla gurur duymayalım da ne yapalım? Bu bizim milli değerimiz. El arabası yapamıyorduk. Bisiklete bakıyorduk. Bak TOGG yapıyoruz" sözleriyle dile getirdiler.

Hava Şehitliği'nde defnedilen şehit Zekeriya Kılıç'ın kabri başında Kur'an okuyan ve dua eden Ahmet Kılıç, terörsüz Türkiye hayalinin gerçek olduğunu ve bu tablodan herkesin gurur duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği çabalar dolayısıyla da kendisine teşekkür ederek, sağlık ve afiyet diledi.