Bakan Bolat: Boykot Nedeniyle Maddi Kaybı Olan Dava Açabilir

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlattığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir" dedi.

Bakan Bolat A Haber'de yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de ana muhalefeti görüyoruz ki bir üstenci, zehirli dile sarıldı. Gündemi değiştirmek için sokak gösterilerine gençleri tahrik etmeye başladı. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması haberlerinin halkta ciddi karşılık bulmasının ardından ekonomiye saldırmaya bel bağlamaya başladılar. Bunun amacı soruşturmayı unutturmaya çalışmak ve ekonomiyi sekteye uğratmaya çalışmaktır. Tüketimi durdurarak ekonomiye zarar vereceğiz yaklaşımını güdüyorlar. Bu yıkıcı, bozguncu dile vatandaşımız çok dikkat etmelidir.

İşletmelerimize zarar gelmesine müsaade etmeyiz. Vatandaşlarımıza ileriki tarihleri alışverişlerini erkene çekin, 2 Nisan'da ticaret yapın çağrısı yapıyorum. Bu çağrıyı yapan boykotçulara karşı işletmelerimiz tazminat davası açabilirler. Böyle bir hakları vardır.