Başkan Erdoğan’dan Burhan Abiş için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı.

Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti'mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı Eski Belediye Başkanı, Millî Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 1, 2025

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti'mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı Eski Belediye Başkanı, Millî Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil; yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun

BAŞKAN ERDOĞAN, 47 YILLIK YOL ARKADAŞINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

79 yaşında vefat eden Burhan Abiş için bugün Ulaşlı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılarak, yıllara dayanan dostuna son görevini yerine getirdi. Burhan Abiş'in cenazesi, Ulaşlı'daki aile kabristanlığına defnedildi.