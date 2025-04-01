CHP’nin boykot çağrılarına soruşturma! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Özel’in tek derdi kurultay

"TÜRKİYE'YE MUHALEFET EDİLMEZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber ekranlarında Özel'in skandal çağrılarına tepki gösterdi. Çelik, Özel'in tek derdinin CHP Kurultayı olduğunu söyledi.

Ömer Çelik şunları kaydetti:

Özel topyekun esnafı tehdit ediyor. CHP Türkiye'yi kendi mülkü sanıyor. CHP insanları fişlemek istiyor. Özgür Özel tüm tuşlara basıyor. Özel "dış vesayet" çağrısı yapıyor. Özel, Türk ekonomisini doğrudan hedef alıyor. Bu muhalefet değil, Türkiye karşıtlığıdır. Türkiye ile muhalefet edenler, dış odaklardır. Ama göreceksiniz, esnaf ve emekçiler bu çağrıyı yapanları boykot edecekler. Özel'e siyasi ve hukuki gerekli karşılığı vereceğiz.

CB YARDIMCISI YILMAZ: HALK PRİM VERMEYECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da A Haber ekranlarında yaptığı açıklamasında CHP'nin ekonomideki iyileşmedenm rahatsız olduğuna dikkat çekti.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Muhalefet yolsuzluk dışında her şeyin konuşulmasını istiyor. Halk bu siyasete pirim vermeyecek. Muhalefet güven ortamını zedelemeye çalışıyor.