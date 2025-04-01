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Haberler Gündem CHP'nin boykot çağrılarına soruşturma! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Özel'in tek derdi kurultay

CHP'nin boykot çağrılarına soruşturma! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Özel'in tek derdi kurultay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomiyi engelleme amacıyla ve ayrıştırıcı bir söylemlerle "boykot" çağrısı yağan şahıslar hakkında "Nefret ve Ayrımcılık" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan re'sen soruşturma başlattı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük" olarak kayda geçmiştir. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı "fişlemek" ve sosyal bölücülükten ibarettir. ' dedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

CHP’nin boykot çağrılarına soruşturma! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Özel’in tek derdi kurultay

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslar için harekete geçti.

CHP’nin boykot çağrılarına soruşturma! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Özel’in tek derdi kurultay

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, boykot çağrılarında bulunan şahıslar hakkında "Nefret ve Ayrımcılık" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

CHP’nin boykot çağrılarına soruşturma! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Özel’in tek derdi kurultay

"TÜRKİYE'YE MUHALEFET EDİLMEZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber ekranlarında Özel'in skandal çağrılarına tepki gösterdi. Çelik, Özel'in tek derdinin CHP Kurultayı olduğunu söyledi.

Ömer Çelik şunları kaydetti:

Özel topyekun esnafı tehdit ediyor. CHP Türkiye'yi kendi mülkü sanıyor. CHP insanları fişlemek istiyor. Özgür Özel tüm tuşlara basıyor. Özel "dış vesayet" çağrısı yapıyor. Özel, Türk ekonomisini doğrudan hedef alıyor. Bu muhalefet değil, Türkiye karşıtlığıdır. Türkiye ile muhalefet edenler, dış odaklardır. Ama göreceksiniz, esnaf ve emekçiler bu çağrıyı yapanları boykot edecekler. Özel'e siyasi ve hukuki gerekli karşılığı vereceğiz.

CB YARDIMCISI YILMAZ: HALK PRİM VERMEYECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da A Haber ekranlarında yaptığı açıklamasında CHP'nin ekonomideki iyileşmedenm rahatsız olduğuna dikkat çekti.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Muhalefet yolsuzluk dışında her şeyin konuşulmasını istiyor. Halk bu siyasete pirim vermeyecek. Muhalefet güven ortamını zedelemeye çalışıyor.

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