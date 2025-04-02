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RTÜK Başkanı Şahin'den kanallara boykot uyarısı

Son dakika haberleri... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

DHA

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RTÜK Başkanı Şahin’den kanallara boykot uyarısı

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye'nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur" dedi.

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RTÜK Başkanı Şahin’den kanallara boykot uyarısı RTÜK Başkanı Şahin’den kanallara boykot uyarısı RTÜK Başkanı Şahin’den kanallara boykot uyarısı
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