SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultayında yeniden aday olacak mı? Bir şartı var...

Cumhuriyet Halk Partisi, 6 Nisan'da olağanüstü kurultayı topluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeniden aday olacağı seçimde önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olmak için nabız yokladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler imza toplamaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilebilmesi için gerekli yüzde 5'lik imzanın kolaylıkla toplanabileceği belirtilirken, bazı milletvekili ve PM üyelerinin de sözlü destek verdiği vurgulanıyor.