SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultayında yeniden aday olacak mı? Bir şartı var...

Cumhuriyet Halk Partisi, 6 Nisan'da olağanüstü kurultayı topluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeniden aday olacağı seçimde önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olmak için nabız yokladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler imza toplamaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilebilmesi için gerekli yüzde 5'lik imzanın kolaylıkla toplanabileceği belirtilirken, bazı milletvekili ve PM üyelerinin de sözlü destek verdiği vurgulanıyor.
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÖNCESİ BÜYÜK HAREKETLİLİK
CHP'de 6 Nisan'da gerçekleştirilecek kurultay öncesi büyük hareketlilik yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olarak seçilmesi beklenirken, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun nabız yoklaması kulisleri hareketlendirdi.
KILIÇDAROĞLU: BEN HİÇBİR ZAMAN ADAY OLMADIM, DELEGE ADAY GÖSTERDİ
Kılıçdaroğlu'nun adaylık ile ilgili soruya kesin bir şekilde kapıları kapatmaması çalışmaların ciddiyetini gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Ben hiçbir zaman aday olmadım. Partideki delege arkadaşlarımız aday gösterdi." sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na yakın ekip imza çalışmalarına başladı.
30 MİLLETVEKİLİ VE 10 PM ÜYESİNDEN DESTEK
Kılıçdaroğlu'na yakın ekip görüşmeleri sürdürürken, milletvekillerinden istenilen destek bulunamadı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yalnızca 30 milletvekili ile 10'a yakın PM üyesi sözlü olarak desteklerini iletti.
"DELEGENİN YARISINA YAKINI DESTEK VERİYOR" İDDİASI
Kılıçdaroğlu adına görüşmeler yapan parti içi kurmaylar, 1300'ü aşkın delege arasında hâlihazırda 500'den fazla kemik oyu olduğunu savunuyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylık için yüzde 5 imzayı rahatlıkla toplayacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibi imza toplamaya devam ediyor.
ADAYLIK İÇİN 'İMZA' ŞARTI
Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için delegelerin çoğunun imzasının toplanmasını şart koştuğu belirtiliyor. Parti içi muhalefetin, çoğunluk imzasının toplanması durumunda ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulunmayı hedeflediği öne sürülüyor.
ÖZGÜR ÖZEL'İN ELİ GÜÇLÜ
Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in, son süreçler nedeniyle elinin güçlü olduğu, Kılıçdaroğlu'nun çoğunluk sayıya ulaşmasının düşük ihtimal olduğu vurgulanıyor.