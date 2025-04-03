Askeri vesayet halkın desteğiyle 20 yılda bitirildi

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, yayınladığı birçok rapor ile dikkat çekmeye devam ediyor. Başkanlık tarafından hazırlanan 'Milli iradenin zaferi bürokratik vesayetin geriletilmesi' raporunda, dikkat çekici veriler yer alırken, Türkiye'nin vesayete karşı son 20 yıllık süreçte verdiği mücadeleye vurgu yapıldı. Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren askeri vesayetin belirleyici olduğuna dikkat çekilen raporda, "Son 20 yıllık süreçte askeri-sivil bürokrasi bu hegemonik konumunu kaybetti.

2002-2010 dönemindeki reformlar askeri-sivil bürokrasinin kendi doğal sınırlarına çekilmesini sağlarken, 2016 sonrası reformlar ise özellikle askeri bürokrasinin üzerinde sivil kontrolün sağlanmasına yönelik oldu. 20 yılı aşkın bir süreye yayılan süreçte bürokratik vesayet uluslararası ve toplumsal faktörlerin sağladığı imkanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi siyasi liderlerin etkin aktörlük performansı sayesinde büyük oranda geriledi ve yerini milli iradenin hakim olduğu demokratik bir siyasi rejime bırakmış oldu" diye belirtildi.