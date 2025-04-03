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Son dakika: Bahçeli'den CHP'ye boykot tepkisi

Son dakika haberleri...CHP'nin boykot çağrılarına tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Esnafımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmak düşünce hürriyetiyle bağdaşmıyor' dedi.

HABER MERKEZİ

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Son dakika: Bahçeli’den CHP’ye boykot tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in başlattığı boykot provokasyonuna sert çıktı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağan dışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir.

Esnafımıza, eşrafımıza, velhasıl sosyal ve ekonomik hayatımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesi ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağı gibi vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir.

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