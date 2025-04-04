Bahçeli’den dikkat çeken sözler: Boykotun bedelini ödeyecekler

Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, "Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır.

Türkeş Bey'in yaktığı meşale günbegün daha da güçlenerek hem Ülkücü gönülleri aydınlatmakta hem de milletimizi heyecanlandırıp kutlu hedeflere ulaşma azmini kamçılamaktadır. Elbette insan fani, dava bakidir" dedi.

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'da yaşamını yitirmişti.

"IŞIĞI GÖSTEREN BİR LİDER"

Alparslan Türkeş'in her şeyden önce dava ve gönül insanı olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bu saygın karakteristik niteliği onu, devlet ve siyaset alanında daha ilkeli, daha itibarlı, daha iradeli duruşuyla temsil ve temayüz edilmesini sağlamıştır. Türk milletinin, Türkiye'nin ve Türk dünyasının özlemlerini 80 yıllık ömrüne muazzez bir mücadele azmiyle serpiştirmiş, geçmiş ile gelecek arasında inanç, ülkü ve fikir köprüsünün kurulmasına yılmayan bir mizaçla hizmet etmiştir. Şurası muhakkaktır ki, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği davası bir yanda Türkiye'nin umut halesi, diğer yanda da gönül ve kültür coğrafyalarımız ile mazlum toplumların uyanış hareketidir. Türkeş Bey, karmaşa içindeki sadeliği gören, karanlıkta saklı duran ışığı gösteren, durgun yüzeyin dip akıntısını fark eden, zorlu etapları fırsat ve fikir akımına çevirmesini bilen bir liderdi" ifadelerini kullandı.

"AZGIN BİR AZINLIĞIN..."

Bahçeli mesajının devamında, "Tıpkı bugünlere benzer şekilde, azgın ve şımarık bir azınlığın tahakkümü suretiyle oligarşik meramlarını icra ve infaz etmelerinin önünde direniş kuvveti olmayı, Türkiye karşıtlarının habis senaryolarını kararlılıkla reddetmeyi başarmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin müessir siyaset felsefesi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla tebarüz etmiştir. Bu kapsamda her şeyden önce Türkiye ve Türk milletinin varlığı, birliği, bekası, toplumsal huzur ve barışı esas ve ehemmiyetlidir. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde devletine, hukukuna, milli kurumlarına, milli ekonomisine ve meşru hükümetine demokrasi dışı vasıtalarla cephe açan, devamlı şiddet saçan bir muhalefet anlayışına tesadüf edilmemiştir. Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağandışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Esnafa, sosyal ve ekonomik hayata boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesinin ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağını belirten Bahçeli, "Vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir.

Türkeş Bey bu tip fiili Türkiye düşmanlığına teşne odaklarla nasıl kıran kırana mücadele etmişse bugün de söz konusu mücadelenin fevkindeki dirayetimizle, sarsılmaz tavrımızla safımız ve durduğumuz yer devletimizin ve milletimizin yanıdır. Utanç duyulan, ucuzluğu aşikar olan, uçurum dibine konuşlanan siyasi muhalefetin melun ve menfur gayesi Türkiye'nin mahvına ve ekonomik çöküşüne doğrudan hizmettir. Fakat Türk milleti tuzağa düşmeyecek, oyuna gelmeyecek, sırtına hançer sallayan ve kale içinde yuvalanmış siyasi sömürgecileri affetmeyecek ve inanıyorum ki, kaçınılmaz bedeli muhataplarına ödetecektir. Merhum Türkeş Bey'in dava, siyaset ve fikri çizgisi de Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir ve beraberdir. Bunun hilafına nifak üretimi yapan istismarcı ve inkarcıların hevesleri ise boşunadır" diye belirtti.