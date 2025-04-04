  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinde acı bilanço: 57 kişi yaşamını yitirdi

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinde acı bilanço: 57 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 6 günündeki kazalarda 57 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 bin 533 vatandaşımız yaralandı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinde acı bilanço: 57 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bayram tatilinin ilk 6 günündeki kazalarda 57 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazalarda, 6 bin 533 vatandaşımız yaralandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinde acı bilanço: 57 kişi yaşamını yitirdi

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA