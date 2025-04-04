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Başkan Erdoğan MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 28'inci yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında " Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebedi aleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

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Başkan Erdoğan MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 28'inci yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında " Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebedi aleme irtihalinin 28'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

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