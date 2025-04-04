Başkan Erdoğan’dan Devlet Bahçeli açıklaması: Az önce kendisi ile görüştüm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Şu anda ABD ziyareti ile ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD'ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLERLİYOR

Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız gibi gitmekte. CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar sizi yanıltmasın. Gezi'de de gördük, sonuçlarını gördük. CHP'nin attığı adımlar tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye'yi Cumhur İttifakı kuruyor. Her geçen gün daha iyiye giden Türkiye var.

"BAHÇELİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımzı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu.