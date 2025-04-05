Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 4 can kaybı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, saat 10.00 sıralarında gişelerde bulunan TIR'a arkadan gelen otomobil çarptı. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışanları kurtarmak için başlatılan çalışmalarda üçü kadın dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu hayatını kaybedenlerin, araç sürücüsü Vahide Kalyoncu (63) ile Ayşen Yıldız (73), Sadi Tanberk (77) ve Özgür Yıldız (67) olduğu belirlendi. Cenazeler, kaza yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.