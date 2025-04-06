CHP Kurultayı’nda alevli tartışma: Berhan Şimşek, Özgür Özel’e böyle çıkıştı

CHP'de olağanüstü kurultay bugün gerçekleşiyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekilirken, Berhan Şimşek imzaları zamanında teslim edemediği için aday olamadı. Şimşek, "5 dakika gecikme nedeniyle imzalarımı kabul etmediler. Geçen kurultayda listeler 4 saat beklendi." diyerek isyan etti. Öfkesi dinmeyen Şimşek ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel kameralar önünde tartıştı.

CHP'DE OLAYLI KURULTAY

CHP 21.Olağanüstü Kurultayı olaylı bir şekilde başladı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekildiğini açıklarken, Berhan Şimşek ise imzaları yetiştiremedi.

'5 DAKİKA YÜZÜNDEN ADAY OLAMADIM'

Şimşek, yeterli imzayı bulduğunu ancak imzaları 5 dakika geç getirdiği için aday olamadığını söyledi.

GAZETECİLERE İSYAN ETTİ

Şimşek öfkelenerek salondan çıktı ve gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şimşek, "5 dakika geç müracaat ettiğimiz için kabul edilmedik. Murat Emir ile, Ali Mahir Başarır ile, Özgür Özel ile konuştum. Hayır olmaz dediler. Geçen kurultayda listeler 4 saat geç teslim edildi. Partinin vicdanına bırakıyorum" dedi.

KAMERALAR ÖNÜNDE ÖZGÜR ÖZEL İLE TARTIŞTI

Özgür Özel'in yayınına kadar giden Berhan Şimşek, sert bir şekilde tepki gösterdi. Protokoldeki Özel, Şimşek'i kollarından tutarak sakinleştirmek istese de başarılı olamadı. İkilinin tartışması kameralara saniye saniye yansıdı.

ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY

Şimşek'in isyanları sonuç vermezken, Özel, seçimde tek aday olacak. Şimşek, topladığı imzaları gazetecilere gönderebileceğini söyledi.