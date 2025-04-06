İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ketenci de tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisi tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ketenci, adliyeye sevk edildi. Kaan Ketenci, çıkarıldığı nöbetci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.