Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan CHP liderinin açıklamalarına tepki

HAZİNE ve Maliye Bakanlığınca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin kurultayında yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan iddialarına tepki gösterildi. Özel partisinin kurultay toplantısında yaptığı konuşma sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan iddialarda bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Birçok kez belirtildiği üzere, MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgiler, Bakanlık bilgisi ve onayı dışındadır. Bu süreçte, Sayın Bakanımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakanımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.