Tek adam kurultayında kavga çıktı

CUMHURİYET Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiririldi. Yarışa tek aday olarak giren Özel, yeniden genel başkan oldu. Özgür Özel, kurultayda genel başkanlık için tek aday oldu. CHP'nin 1323 kurultay delegesi bulunuyor. Özgür Özel geçerli oyların bin 171'ini alarak genel başkan seçildi. 105 oy ise geçersiz sayıldı.Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Uysal yaptığı açıklamada, "Partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdürmeyeceğim" diyerek adaylıktan çekildi" ifadelerini kullandı. Aday olacağını söyleyen bir diğer isim Berhan Şimşek ise yeterli imzayı toplayamadı. Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, adaylık için yeterli imzaların karşılanamadığını bildirdi.

Kurultayda tek aday olan Özgür Özel ile Berhan Şimşek'in tartışma yaşadığı anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

'KISA PANTOLON' POLEMİĞİ

ÜMİT Uysal'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Berhan Şimşek, 97 imza topladıklarını ancak listeyi 5 dakika geç bildirdikleri için adaylığının divan tarafından kabul edilmediğini ifade etti. Şimşek, "Cumhuriyet Halk Partisi 21.olağan kurultayda imzalarımız ve müracaatımıza 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel'e Sayın Murat Emir'le Sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen 'Hayır vakit geçmiştir' dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum" ifadelerini kullandı. Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir 97 imzayı kendilerine takdim ederim teşekkür kamuoyunun dikkatine..." diyen Berhan Şimşek, hem Özgür Özel hem de kurultay divanıyla tartıştı. Şimşek'in "Ben duvarlara yazı yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu" dediği öğrenildi.

ÖZEL'DEN CHP'LİLERE TEHDİT

KURULTAY günü konuşan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzlukları ifşa eden CHP'li muhaliflere çok sert tepki gösterdi. Kürsüden CHP'lileri tehdit eden Özel, şöyle konuştu; "Utanmadan şikayet edenler CHP'li diyorlar. Bizim bir suçumuz yok CHP'liler kendileri suçluyor, kendileri konuşuyor diyorlar. "Buradan söylüyorum, Bu partide öyle CHP'liler yok. Onlar CHP'li falan değil. Onlar CHP'li diye kimseye yutturamazsınız. Menfaat çukuruna düşen işbirlikçiden CHP'li olmaz."

ESKİ BAŞKANLAR DA KATILDI

KURULTAYA, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı. Kılıçdaroğlu, bir önceki kurultaya yönelik şaibe imalarında bulunmuştu. Kurultay öncesi genel başkanlığa aday olabileceğinin işaretlerini veren Kılıçdaroğlu, son açıklamasında aday olmayacağını açıkladı.

EKREM İMAMOĞLU DETAYI

KURULTAY salonunda çekilen bir fotoğrafta İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gönderilen ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. İmamoğlu için kurultayda temsili bir koltuk ayrıldı ve üzerine "Cumhurbaşkanı adayı" yazıldı.