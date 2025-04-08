Başkan Erdoğan’dan boykot uyarısı... CHP’nin verdiği zarar sahada anlatılacak

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda ülke gündeminin öne çıkan başlıklarının masaya yatırılması beklenirken, Başkan Erdoğan'ın CHP öncülüğünde ortaya atılan boykot ve sokak olaylarının ekonomiye etkilerinin vatandaşa anlatılması talimatı vermesi bekleniyor. Toplantıya 81 ilden il başkanlarının, Milletvekillerinin ve bazı ilçelerden yönetimleri katılacak. Erdoğan'ın teşkilata vereceği talimatlarla yerel siyasete dair yol haritası üzerinde durulacak. Başkan Erdoğan'ın CHP tarafından gerçekleştirilen boykot ve sokak hareketlerine ilişkin teşkilatlara açıklamalarda bulunması öngörülüyor. Erdoğan'ın, CHP'nin boykot ve sokak hareketlerini tetiklemesinin yerli ve milli markalar, ekonomi, esnaf ve vatandaş üzerindeki olumsuz etkilerinin sahada anlatılmasına yönelik direktif vereceği öne sürüldü. Toplantıda, vatandaşlardan teşkilatlara ulaşan şikâyetlerin dinlenerek çözüm önerilerinin gündeme gelmesi bekleniyor.