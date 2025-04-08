Devlet Bahçeli: Cunta demek CHP demektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'in skandal sözlerine sert tepki geldi. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır" açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli yaptığı açıklamanın devamında şöyle söyledi: "21. Olağanüstü Kurultayı sdemokrasi hayatımıza kara leke olarak geçmiştir. Siyasi bozgunculuk, Türkiye karşıtlığından mülhem söylem ve eylem bulanıklığı bu partinin yönetim kademesine A'dan Z'ye kanser hücresi gibi nüfuz etmiştir. Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur. Şayet CHP Genel Başkanı, cuntacı arıyorsa demokrasi maskesini çıkarıp aynaya bakmalı veya tek parti olmakla nam salmış CHP'nin postallar üzerine inşa edilmiş rehinli tarihini okumalıdır."

'ERKEN SEÇİM YOK'

"CHP Genel Başkanı'nın nefret saçan dili, son derece çarpık ve dağınık üslubu ülkemiz ve milletimiz adına esef verici olduğu kadar demokrasi kültürünü zehirleyecek boyutlara sancılı şekilde ulaşmıştır" diyen Bahçeli şöyle devam etti: "Türkiye böylesi kirli, kifayetsiz ve kindar bir muhalefet anlayışına, üstelik iliklerine kadar gayri milli ve faşizan özellikleri barındıran icazetli bir siyasi yapıya elbette mahkum ve müstahak değildir. Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır. Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi seçimlerin zamanında yapılması yönündedir ve bu irade kesindir. Boykot ve sokaklara davet çağrısı CHP'nin siyasi ihtirasları uğruna milletimizi ve ülkemizi nasıl ateşe atmaya hazır olduğunu netleştirmiştir" ifadelerini kullandı.