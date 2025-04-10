Haluk Alıcık’tan Bahçeli’ye ziyaret

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Bahçeli'den emir ve talimatlarını aldı. Ameliyattan çıkan Bahçeli'nin oturarak poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

'TÜRKLÜĞÜN AKİL ADAMI'

ALICIK, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında, "Türklüğün yolbaşçısı, akil adamı, umudu, yarınları, rehberi, başbuğu, yıkılmaz kalesi, hareketimizin başı, Türkmen Beyimiz, Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'i ziyaret ederek emir ve talimatlarını aldım. Şükürler olsun, sağlık ve sıhhati son derece iyi. Aklı her zamanki gibi Türkiye'de ve milletimizde. Allah başımızdan eksik etmesin, Allah'ım uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı. Haluk Alıcık, Bahçeli'nin liderliğinde MHP'nin Türkiye'nin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.