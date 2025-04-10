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Son dakika: Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerini öven ve aileye tehdit içerikli mesajlar atan 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

HABER MERKEZİ

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Son dakika: Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerini öven ve aileye tehdit içerikli mesajlar atan 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.

4'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım'ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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