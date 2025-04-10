SON DAKİKA: MSB'den Doğu Akdeniz çıkışı: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz

Suriye'deki son durum ve İsrail'in Suriye'ye ait üsleri vurmasına yönelik sorular üzerine açıklamalarda bulunan kaynaklar, Türkiye'nin, Suriye'deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, savunma kapasitelerinin artırılması ve başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelelerine destek sağlandığını aktardı.

Bu kapsamda, eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelerin devam ettiği bilgisini paylaşan kaynaklar, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin yegane amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünün, istikrar ve güvenliğinin sağlanması ile terörden temizlenmesine yardımcı olmaktır. Türkiye'nin bunu yapmaya niyeti, kapasitesi ve vizyonu vardır. Bu amaçla yapılan ve yapılacak tüm faaliyetler iki devlet arasında varılan mutabakat kapsamında, uluslararası hukuka uygun ve üçüncü ülkeleri hedef almadan icra edilmekte ve edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri gittiği her yere istikrar ve barış götürmektedir ve kendisine tehdit olmayan kimse için tehdit değildir. Buna karşın İsrail, çatışmacı dış politika anlayışı ile hareket ederek Türkiye'yi haksız ithamlarla hedef göstermektedir. Provokatif açıklamalarla da iki ülke arasında sözde bir tansiyon/gerilim varmış gibi uluslararası kamuoyunda algı oluşturmaya, kafa karışıklığı yaratmaya çalışmaktadır. İsrail'in hukuksuz eylemlerini örtbas etmek amacıyla seçtiği bu yolu daha fazla sürdürebilmesi mümkün değildir."

SURİYE'DE ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASI KURULMASI

Bakanlık kaynakları, Türkiye ve İsrail arasında, "Suriye'de çatışmasızlık" için bir temas olup olmadığına dair sorular üzerine, "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü SDG'nin Halep ve Tişrin Barajı'ndan çekildiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine kaynaklar, "Daha önce terör örgütü SDG'nin Suriye hükümetiyle yaptığı anlaşmanın sahaya yansımalarının önemli olduğunu ifade etmiştik. Bu kapsamda terör örgütü SDG'nin Halep ve Tişrin Barajı'ndan çekilmesi ve Suriye hükümetine devrine yönelik hususlar tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir." yanıtını verdi.