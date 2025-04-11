Adım adım terörsüz Türkiye’ye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Olumlu havada geçtiği öğrenilen görüşme saat 13.30'da başladı ve 15.00'de sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Çarşamba günü AK Parti grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuş, DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye hedefi gibi, ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"ÜLKE İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Parti heyeti ise, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. Sürece güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

SUBIANTO'DAN KRİTİK ZİYARET

Başkan Erdoğan, programı kapsamında bu kritik görüşmenin ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu resmi törenle karşıladı. Tören alanına gelişinde Subianto'ya atlı birlikler eşlik etti. Tören sırasında, Türkiye'nin ilk yerli helikopteri 3 adet Gökbey, Türk ve Endonezya bayraklarıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Subianto, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek üzere Külliye'deki salona geçti. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Subianto, ortak basın toplantısı düzenledi.

POLİTİKA KURULLARINA 140 YENİ İSİM ATANDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazetede yayımlandı. 10 kurula 140 isim atanırken, atamalarda dikkat çeken isimler de yer aldı. Ekonomi Kuruluna eski Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut atandı. Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Güvenlik Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da Hukuk Kurulu'na atandı. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit ve İskender Pala atandı. 13 üniversitenin ise rektörü değişti. Pamukkale Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör oldu.

ENDONEZYA İLE TİCARET HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile yaptığı ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ticaret hedefinin 10 milyar dolar olduğunu söyledi