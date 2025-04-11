AK Partili Dağ’dan Özel’e sert tepki: İç savaş istiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şişli mitingindeki açıklamalarına AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, sert tepki gösterdi. AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şişli mitingindeki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki asılsız iddialarına yanıt verdi.

"YOLUNDAN GİTMEYİN"

AK Partili Dağ, "CHP Genel Başkanı; habis bir dili, karanlık bir zihniyeti, dipsiz bir bataklığı temsil ediyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Hamza Dağ yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç savaş istiyor. CHP Genel Başkanı, şahsının ve vurguncu yol arkadaşlarının istikbali için Türkiye'yi ateşe atmak için çırpınıyor. CHP Genel Başkanı, bu memleketin gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının samimi insanlarının duygularını sömürerek kendi siyasi hedeflerine yürümenin hesabını yapıyor. Bu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin. CHP Genel Başkanı; habis bir dili, karanlık bir zihniyeti, dipsiz bir bataklığı temsil ediyor" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldığı canlı yayın programında Özel'in "cunta" ifadelerine tepki göstermişti. Fidan, "Cumhurbaşkanımız manda peşinde olsaydı ne bu kadar siyasi ne de bu kadar ekonomik krizimiz olurdu" ifadelerini kullanmıştı.