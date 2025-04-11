Bakanlıktan İsrail’e Suriye uyarısı

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'deki son durum ve İsrail'in Suriye'ye ait üsleri vurmasına yönelik konuşan kaynaklar, "Suriye'deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, savunma kapasitelerinin artırılması ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelelerine destek sağlıyoruz. Bu kapsamda eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmeler devam etmektedir" dedi.

Türkiye'nin yegâne amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünün, istikrar ve güvenliğinin sağlanması ile terörden temizlenmesine yardımcı olmak olduğunu belirten kaynaklar, "Türkiye'nin bunu yapmaya niyeti, kapasitesi ve vizyonu vardır. Bu amaçla yapılan ve yapılacak tüm faaliyetler iki devlet arasında varılan mutabakat kapsamında, uluslararası hukuka uygun ve üçüncü ülkeleri hedef almadan icra edilmekte ve edilecek" dedi.

ÇATIŞMAZLIK ANLAŞMASI

AÇIKLAMANIN devamında, "TSK gittiği her yere istikrar ve barış götürmektedir. Kendisine tehdit olmayan kimse için tehdit değildir. Buna karşın İsrail, çatışmacı dış politika anlayışı ile hareket ederek Türkiye'yi haksız ithamlarla hedef göstermektedir. Provokatif açıklamalarla da iki ülke arasında sözde bir tansiyon/ gerilim varmış gibi uluslararası kamuoyunda algı oluşturmaya çalışmaktadır. İsrail'in hukuksuz eylemlerini örtbas etmek için seçtiği bu yolu sürdürebilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, Türkiye ve İsrail arasında "Suriye'de çatışmasızlık" için bir temas olup olmadığına dair ise, "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapıldı. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecek" denildi.