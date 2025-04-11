Şebnem Bursalı'dan tiyatrocuları işten atan Levent Üzümcü'ye zehir zemberek sözler: Sözde özgürlükçü figüran!

AK Parti İzmir Milletvekili, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Şebnem Bursalı, '27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü tarafından 40 yıllık sanatçıların işten çıkarılmasına sert tepki gösterdi. Üzümcü'nün kendisine yönelik eleştiriler karşısında antidemokratik bir tutum sergilemesini eleştiren Bursalı, "Hani siz özgürlükçüydünüz? Hani siz farklı seslere, eleştiriye, çok renkliliğe inanan insanlardınız? Sizin "katılımcılık" dediğiniz şey, sadece kendi sözünüzün alkışlandığı bir ortamdan ibaret. Üzümcü, kendi kurduğu küçük iktidarında, muhalif olana hayat hakkı tanımıyor." dedi.

BURSALI'DAN ÜZÜMCÜ'YE ÇOK AĞIR SÖZLER: SÖZDE ÖZGÜRLÜKÇÜ FİGÜRAN!

Bursalı, 40 yıllık tiyatro emekçisi Hatice Altan ve Özlem Karabay'ın, Levent Üzümcü'yü eleştirmeleri nedeniyle işinden olduğunu hatırlattı, zehir zemberek ifadeler kullandı.

Bursalı, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi, sanatın ve sanatçının yanında olduğu iddiasını hep dile getirir. Ancak hiçbir söylem iddia olmanın ötesinde icraata dönüşmez. Yıllardır bunun sayısız örnekleri ile karşılaştık. AK Parti'yi hem yerel hem de merkezi iktidarda acımasızca eleştirirken, kendi ve kendinden olanların yaptıklarını hep görmezden gelir.

O örneklerin sonuncusunu İzmir'de İzmir Şehir Tiyatroları'nda yaşadık. Genel Sanat Yönetmeni görevini yürüten Levent Üzümcü isimli figüran, "demokrasi", "özgürlük", "sanatın bağımsızlığı" gibi kavramların sözde bayraktarlığını yapar. Televizyon ekranlarında, sosyal medyada ya da sahnede, her fırsatta AK Parti iktidarını anti-demokratik olmakla, sanatçılara baskı uygulamakla suçlayan, özgürlükten yana olduğunu iddia eden bu figüran, imza attığı son skandalla gerçek yüzünü de gözler önüne serdi.