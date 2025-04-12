Hulusi Akar'dan flaş çıkış: “Artık kimse Türkiye ve Azerbaycan'a yan bakamayacak”

Diaspora Bakanlığında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar; "Artık tek yumruk, tek yürek, tek ordu olarak modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz ve iki ordunun birlikte çalışabilmesi imkanını sağlayacak şekilde yerli imkanlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık kimse Türkiye ve Azerbaycan' a yan bakamayacak.Türkiye ve Azerbaycan olarak barış diyoruz, istikrar diyoruz, diyalog diyoruz, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Bölgede barış, istikrar ve huzurun sağlanmasını amaçlıyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın uzattığı bu barış elini bir an önce tutması ve bölgeye bir an önce barış ve huzurun gelmesi lazım. Bunun için gayret gösteriyoruz. Çünkü herhangi bir şekilde tahriklerle teşviklerle birtakım yönlendirmelerle yapılacak girişimlerin Ermenistan'a, bölgeye hiçbir şekilde iyilik getirmeyeceğini, insanların hayatını kolaylaştırmayacağını bilmesi lazım.