Hulusi Akar'dan flaş çıkış: “Artık kimse Türkiye ve Azerbaycan'a yan bakamayacak”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar başkanlığındaki heyet, Bakü'de Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile bir araya geldi. Akar, "Artık kimse Türkiye ve Azerbaycan'a yan bakamayacak.Türkiye ve Azerbaycan olarak barış diyoruz, istikrar diyoruz, diyalog diyoruz, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz" dedi.
Azerbaycan Diaspora Bakanlığı davetlisi olarak AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın başkanlığında ki heyet bir dizi programa katılmak üzere Azerbaycan'a ulaştı. Azerbaycan'a giden heyet arasında Büyükelçi Sayın Birol Akgün ve Azerbaycan Diaspora Başkanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.
Heyette; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Erciyes üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Siyasi ve Hukuki işler Başkanı Muammer Topsakal, Teşkilat Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü, Dış ilişkiler Başkanı Oğuz Kılınç, İl Başkan yardımcısı- Şuşa Yönetimi Ömür Turgut yer aldı.
Diaspora Bakanlığında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar; "Artık tek yumruk, tek yürek, tek ordu olarak modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz ve iki ordunun birlikte çalışabilmesi imkanını sağlayacak şekilde yerli imkanlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık kimse Türkiye ve Azerbaycan' a yan bakamayacak.Türkiye ve Azerbaycan olarak barış diyoruz, istikrar diyoruz, diyalog diyoruz, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Bölgede barış, istikrar ve huzurun sağlanmasını amaçlıyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın uzattığı bu barış elini bir an önce tutması ve bölgeye bir an önce barış ve huzurun gelmesi lazım. Bunun için gayret gösteriyoruz. Çünkü herhangi bir şekilde tahriklerle teşviklerle birtakım yönlendirmelerle yapılacak girişimlerin Ermenistan'a, bölgeye hiçbir şekilde iyilik getirmeyeceğini, insanların hayatını kolaylaştırmayacağını bilmesi lazım.
Her türlü tahrikte faturayı Ermenistan ödüyor geçmişte örneklerini yaşadık.Türkiye ve Azerbaycan'ın uzattığı bir barış eli var. Cenap Prezident Sayın Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan son derece şeffaf son derece açık, barış neyse, ikili ilişkiler neyse, uluslararası hukuk neyse bunun gereğini yapalım iddiasındalar. Ülkelerimizin kazandığı başarıda en büyük pay şehitlerimize ait, şehitliklerimizi ziyaret ettik. Hatıralarımız var Üsteğmen Valeh Memiyev tatbikatta verdikleri sözleri tuttular. Şehit oldular ve başardılar. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum.Yaşasın Türkiye Yaşasın Azerbaycan" ifadelerini kullandı.