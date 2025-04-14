Kabine yarın toplanıyor! Gündem ‘Terörsüz Türkiye’

Yoğun gündem ile bir araya gelecek olan Kabine'de birçok diplomatik temasın gerçekleştirildiği Antalya Diplomasi Forumu ve Terörsüz Türkiye çalışmalarına yönelik Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmenin detayları masaya yatırılacak.