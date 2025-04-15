Bakan Yerlikaya açıkladı: 234 suç örgütü üyesi yakalandı

Uluslararası Organize Uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan Orkinos-Bulut Operasyonu'nda, 4 ayrı uyuşturucu şebekesine yönelik aralarında üst düzey elebaşlarının da bulunduğu 9'u yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 şüpheli yakalandı.

Ülkemizdeki bu uluslararası organize suç örgütlerinin; MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan: 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere yaklaşık 13 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına el koyduk.