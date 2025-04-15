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Bakan Yerlikaya açıkladı: 234 suç örgütü üyesi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya ayrıca "Ülkemizdeki bu uluslararası organize suç örgütlerinin; MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan: 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere yaklaşık 13 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına el koyduk." dedi.

DHA

Giriş Tarihi:

Bakan Yerlikaya açıkladı: 234 suç örgütü üyesi yakalandı

Uluslararası Organize Uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan Orkinos-Bulut Operasyonu'nda, 4 ayrı uyuşturucu şebekesine yönelik aralarında üst düzey elebaşlarının da bulunduğu 9'u yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 234 suç örgütü üyesi yakalandı

Ülkemizdeki bu uluslararası organize suç örgütlerinin; MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan: 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere yaklaşık 13 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına el koyduk.

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