Çalışmalarda sona gelindi: Dijital Telif Yasası haziranda çıkıyor

YAYINCILARA MÜJDE: DİJİTAL TELİF HAZİRAN AYINDA YASALAŞACAK

Dijital Mecralar Komisyonu yetkilileri de telif sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Dijital Telif sorunu en geç haziran ayında çözüme kavuşacak." dedi. Böylelikle Meclis tatile girmeden yayıncıların sorunu çözüme kavuşmuş olacak.

YAYINCILAR NE İSTİYOR?

Başta google olmak üzere, video ve sosyal medya platformları, dijital ve televizyondaki reklam pastasından gün geçtikçe daha fazla pay almakta. Yani reklamveren bu mecralara doğru yönelimi artırıyor. Bu durum trafik ve izlenmenin maddi kaynağa dönmemesi ile oluşan gelir pastasındaki daralma nedeniyle diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yasa'nın çıkarılmasını kaçınılmaz hale getirdi.

Google ve diğer uluslararası mecraların, yayıncılara reklam karşılığındaki verdikleri pay gün geçtikçe erimekte ayrıca bu mecraların yayıncılar üzerinden ne kadar para kazandıkları bilinmiyor. Bu sorun ülkemizde sektörün gün geçtikçe kan kaybetmesine neden oldu.

Amerika odaklı bu mecralar algoritma ile ilgili de bilgi vermemekle birlikte sık sık yayıncılarımızı arama sonuçlarında göstermeyerek, trafik akışını keserek gelir konusunda ciddi zarara sokuyor.

Telif yasası ile emek hırsızlığı yapan, izinsiz haber kopyalayıp trafik sağlayan kurum ve kuruluşlar da yaptırımlarla karşılaşacağından, dijital yayıncılıkta büyük bir sorun ortadan kaldırılmış olacak.