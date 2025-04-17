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"CHP'ye kayyum" iddiası sonrası Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Dün sosyal medya üzerinden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddiasını ortaya atan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.

HABER MERKEZİ

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CHP’ye kayyum iddiası sonrası Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'ye perşembe günü geçici kayyum atanacağını iddia ederek, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre Kütahyalı'nın paylaşımı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Kütahyalı'ya soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilerek ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderildi.

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