Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirdiği belirtildi. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat edilen Önder'in çok ciddi bir ameliyat geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

"ÇOK AĞIR BİR PATOLOJİYDİ"

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş yaptığı açıklamada, "Çok ağır patolojiydi. Biz daha önce bu tür disseksiyon ameliyatları çok yaptık. Sırrı Bey'inki benim uzun zamandır gördüğüm en komplike disseksiyonlardan biriydi" dedi. Prof. Dr. Sağbaş ayrıca sonraki sürecin belirsizliğini koruduğuna işaret ederek, "Hastamız gerçekten çok kritik bir pozisyonda. Uzun vadeli de konuşamayız, bir şey dememiz de mümkün değil" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu arayarak Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı, DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan'ı da arayarak Önder'in sağlık durumuna ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti.

"NE GEREKİYORSA YAPILACAK"

Başkan Erdoğan, Önder'in kızı Ceren Önder ve Pervin Buldan ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Ne gerekiyorsa yapılacak, hiç merak etmeyin" diyerek süreci yakından takip ettiklerini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise gece saatlerinde önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ardından Pervin Buldan'ı aradı. Bahçeli görüşmelerde Önder'in durumunu öğrendi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Önder için siyasi partilerden ve sanatçılardan peş peşe geçmiş olsun mesajları paylaştı.

İstanbul Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan Önder'e, ambulans ekibinin 7 dakika içinde ulaştığı ve ilk müdahalenin ardından ambulansta CPR uygulaması yapıldığı öğrenildi. Ayrıca Önder'in hastaneye ulaştığında aort damarının mosmor ve yırtılmış olduğu belirtildi. TBMM Başkanvekili olan Önder'in rahatsızlığı nedeniyle TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 2 gün ara verdi. Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, Önder ile ilgili siyasi parti gruplarının üzerinde uzlaştığı metni okuyarak, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak Meclis'teki çalışmalarına ve halkın vicdanına ses olma görevine yeniden döneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞİFA BULMASI İÇİN DUA EDİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşananlar hepimizi üzdü. Hocamızdan aldığımız bilgiye göre durumun kritik olması devam ediyor. Hayatın pek çok zorluğunu görmüş güçlü bir karakter. Hepimizin duası bu zorlu süreci de atlatabilmesi. Şifa bulması için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.