Devlet Bahçeli: CHP’ye kayyum doğru değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, CHP'ye kayyum atanacağına ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili, "Sosyal medyada halkımızı yanıltıcı ve kuşkuları yoğunlaştırıcı iddiaları ahlaksızca paylaşanlar, ileri geri spekülasyon yapanlar, CHP'ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlar" dedi.

KÜTAHYALI GÖZALTINDA

Bir kaşık suda fırtına çıkaranların niyetinin halis ve hakkaniyetli olmadığını vurgulayan Bahçeli, "CHP'ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir. Zira CHP zaten fiili vesayet ve kayyum yönetimiyle kendi kendini yiyip bitiren canlı bir organizmaya dönüştü. Mağduriyet pozlarına aldanacak hiç kimse yok. Herkes ne konuştuğunu ne söylediğini bilmek ve bunun ahlaki idrakine ermek mecburiyetinde" diye konuştu.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA ADLİ KONTROL

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda önce Ankara'da 2 belediyeye operasyon yapılabileceğini ve daha sonra CHP'ye geçici kayyım atanacağını iddia etmiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar üzerine Kütahyalı hakkında, TCK'nın 217'nci maddesinde düzenlenen 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu'da Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bolu Adliyesi'ne sevk edilen Kütahyalı, SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Kütahyalı, yurt dışı yasağı ve Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.