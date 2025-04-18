İnan: CHP’nin korsan eylemi yok hükmünde

TBMM Genel Kurulu'nda Gezi davasından hüküm giyen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi kararını 'korsan' ve 'fırsatçı' şekilde okuyan CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Ellerine en küçük bir yetki geçtiğinde ya da fırsatını bulduklarında hukuku, devlet adabını, teamülleri askıya aldıklarını ve cuntacı kafanın hala aynı anti-demokratik DNA yapısının bozulmadığını görüyoruz.

Gazi Meclisin ortak kararına imza atıp ardından genel kurulda yetki aşımı ile iş çevirmek zaten ancak CHP'ye yakışırdı. CHP bilmelidir ki; İBB'de kurdukları 'La Casa De Papel' düzenini ve sokaklarda görmek istedikleri marjinal eylemleri Yüce Meclis'in Genel Kuruluna taşıyamazlar. Bugün yaptıkları eylem yok hükmündedir. Gazi Meclisimize layık görülen bu korsan tavrı ve idari geleneklerimizde yeri olmayan yetki aşımını sahiplerine iade ediyoruz" dedi.