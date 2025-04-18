MEB 15 bin öğretmen alımına ilişkin kontenjanı açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları yapıldı.





Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.