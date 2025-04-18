Önder’in sağlık durumu daha iyiye gidiyor

GEÇİRDİĞİ kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat edilen ve tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ilk güne göre daha iyiye gidiyor.

TEDAVİYE YANIT VERDİ

HASTANE önünde basın mensuplarına açıklama yapan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, umut veren açıklamalar yaptı. Önder'in genel durumunun ilk güne göre çok daha iyi olduğunu belirten Çiftçi, "Kendisinin sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu tamamen geriledi. Şu an kan gazı PH'si 7,4. Bu bizim için oldukça iyi bir değer. Laktat seviyesi geldiğinde 20'ydi, şu an 6'ya düştü. Bu açıdan baktığımızda tedavilerimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz" dedi.

Önder'in spontan solunumunun mevcut olduğunu, ağrılı uyarana çok iyi yanıt verdiğini bildiren Çiftçi, "Görüyoruz ki ciddi, uzun bir zamana ihtiyacımız olacak. Enfeksiyon en çok korktuğumuz şey. Araya hiçbir enfeksiyon girsin istemiyoruz. Bu açıdan koruyucu tedavilerimizi yine vermekteyiz. Üçlü antibiyotik almakta. Kendisinin evvelce var olan aortitine yönelik immünsüpresif ajanlar vermekteyiz. Bu tedaviler dünden itibaren zaten başlamıştı. Bunların da bizlere yardımcı olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.