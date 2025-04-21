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MHP'den dikkat çeken Bahçeli paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi, resmi sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin görüntülerini paylaştı. Bahçeli'nin yürüdüğü anlara yer verilen paylaşıma "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." notu düşüldü. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

AA

Giriş Tarihi:

MHP’den dikkat çeken Bahçeli paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından, genel başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı sırada çekilen videosu paylaşıldı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var." notuyla yer aldı.

MHP’den dikkat çeken Bahçeli paylaşımı

Video, Ali Aksoy'un seslendirdiği "Altaylardan Tuna'ya" şarkısı eşliğinde paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı operasyonunun ardından 4 Nisan 2025'te partisinin genel merkezinde mesaiye başlamıştı. Bahçeli, işbaşı yaptıktan sonra MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etmişti.

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