Ortak deklarasyonda ateşkes çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un girişimleriyle yapılan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'ndan çıkan ortak deklarasyonda, İsrail Parlamentosu'ndan, uluslararası hukuk yükümlülükleriyle bağdaşmayan tüm yasa ve yasama girişimlerini geri çekmesi, derhal ve kalıcı ateşkes sağlanması istendi. Türkiye dahil 14 ülkenin yer aldığı toplantının açılış konuşmasını Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh yaptı. Daha sonra ulusal parlamentoların meclis başkanları söz aldı. Meclis başkanları, konuşmalarında Filistin için "ortak dayanışma" mesajı verdi.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

PROGRAM kapsamında yuvarlak masa toplantısı da yapıldı. Deklarasyonda, İsrail Parlamentosu'na, uluslararası hukuk yükümlülükleriyle bağdaşmayan tüm yasa ve yasama girişimlerini geri çekmesi ve 15 Ocak'ta Gazze'de ilan edilen ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarının uygulanmasını teminen derhal ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısı yapılarak, şu ifadelere yer verildi: "İki devletli çözümün, iki bağımsız ve egemen devletin barış ve güvenlik içinde, bölgeyle bütünleşmiş biçimde yan yana yaşamasını sağlayacak güvenilir biçimde uygulanmasını ve Filistin halkının devredilemez haklarını gerçekleştirecek adil ve kalıcı bir barışın tesisi için Filistinli mültecilerin uluslararası hukuk, ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararları ile Arap Barış Girişimi çerçevesinde geri dönüş hakkının temin edilmesini talep ediyoruz."