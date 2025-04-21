Son dakika: Hastaneden yeni açıklama: Sırrı Süreyya Önder’in hayati riski çok yüksek

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama yapıldı. Bu açıklamada Önder'in hayati riskinin çok yüksek olduğu belirtildi.

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz hafta kalp aort damarını yırtılması ve kalp krizi ile hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Önder hakkında hastaneden yeni bir açıklama geldi. Yapılan o açıklamada "Hayati tehlikesi devam ediyor. Çok yüksek riskli olup tedavisi yoğun bakımda devam ediyor." ifadesine yer verildi.

"CİDDİ ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, 'Şu an hastamızın tansiyonu normal. Fakat hastamızın şuuru şu an kapalı. Nörolojik çalışmaları devam ediyor. Nörolojik açıdan endişelendiriyor. Ciddi zamana ihtiyacımız var. Uyutma süresi 10 ile 40 gün, hocalarımızla birlikte vereceğimiz karardır.' dedi.