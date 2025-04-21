Tıpta yeni dönem... Planlı sezaryen tarih oluyor

SAĞLIK Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'i güncelleyerek işletme ve hizmet sunum standartlarını yükselten bir dizi düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetleri konusunda önemli düzenlemelere gidildi. Artık tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak. Normal doğum yaptırılmak istenmesi halinde doğum ünitesi yapılması mecburi olacak.

BİLDİRİM ZORUNLU OLACAK

AMELİYATHANESİ bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek. Doğum ünitesi giriş çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve genel sirkülasyondan uzak olmak üzere ameliyathaneye kolay ulaşılabilir konumda yapılacak. Kayıtlar ve arşivler için günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, elektronik kayıt ve bildirim zorunlu olacak. Tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlara uygunluğunu değerlendirmek amacıyla tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri yapılacak. 24 saat kesintisiz hizmet veren, uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde acil ünitesi ile cerrahi müdahale birimi kurulabilecek. Cerrahi müdahalelerin, herhangi bir sebepten dolayı ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek nitelikte olması şartı aranacak. Uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. İki ve daha fazla poliklinik birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülebilecek. Muayenehanelerde başvurulacak tıbbi uygulamaların çerçevesi çağdaş tıp kurallarına uygun olacak. Tıp merkezinin bünyesinde yürütülen tıbbi laboratuvar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp hizmetleri gerekli izin belgelerinin alınması şartıyla verilebilecek.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış töreninde normal doğum ile ilgili tartışmalara dikkat çekmişti. Erdoğan, futbolcuların maç sırasında açtığı 'Doğal olan normal doğum' pankartına gelen eleştirilere tepki göstererek "Bizleri bekleyen tehditler ortada. Siz rahatsız oluyorsunuz diye tedbir almayalım mı? Doğurganlık oranının alarm verdiği bu dönemde bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yoktur. Bu bir varoluş tehdididir" ifadelerini kullanmıştı.