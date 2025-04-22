Başkan Erdoğan’dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yoğun diplomatik temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

Gazze'deki soykırıma en büyük tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dı. Pakistan ile her konuda uyum içindeyiz. Özgür Filistin için birlikte çalışıyoruz.

İkili ilişkilerimiz yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Pakistan'a desteğimiz bakidir. Toplam 25 belge imzalamıştık. Aldığımız kararların ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başladığını müşahade ediyoruz. Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük. Pakistan üniversitelerinde öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık. Hemen her konuda uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Pakistan'ın Filistin konusundaki kararlı duruşunu tebrik etmek istiyorum. Girişimlerimizi önümüzdeki dönem de geliştirmeye kararlıyız. Bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Van'da meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk Cumhuriyetleriyle Pakistan olmak üzere işbirliği halinde yeni adımlar atmayı Azerbaycan-Pakistan-Türkiye olarak adımlar atacağız.

Toplantıda konuşan Şahbaz Şerif ise şunları söyledi:

Çok sevgili kardeşim, bize göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Erdoğan cesur bir lider. Türkiye'yi birleştirdi, ekonomiyi güçlendirdi. Eğer bana büyük bir lideri, iyi bir liderden ayıran şeyin ne olduğunu soracak olursanız, benim buna cevabım herhangi bir tereddüt olmadan şu olacaktır. Cesur liderlik özelliği. Ama gerçekten büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz ama aynı zamanda halkların kalbini kazanan kişidir. Çok sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz. Türk halkını bir araya getirmekteki rolünüz ve muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir. Aynı zamanda hepimiz için de çok büyük bir teşviktir. Sizin yıllarca devam eden mücadeleniz Türkiye'yi güçlü ve sağlam bir ekonomiye dönüştürdü. Türkiye ile ticaret hacmimizi 5 milyon dolara çıkaracağız.