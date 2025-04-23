7 ‘Cehennem Meleği’ cezaevine gönderildi

TÜRKİYE'DE faaliyet gösteren telefon dolandırıcıları, aradıkları 46 Alman vatandaşını "Adınız terör soruşturmasına karıştı" diyerek kandıran ve Hells Angels (Cehennem Melekleri) grubuyla bağlantısı olduğu ortaya çıkan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya adli makamları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin, sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 9'u tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler hakkında ise "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.